Прокуратура нашла нарушения в работе двух рязанских аптек
К административной ответственности привлекли двоих должностных лиц аптечных учреждений в связи с нарушением сроков предоставления информации в систему отслеживания оборота медикаментов.
Прокуратура нашла нарушения в работе двух рязанских аптек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
К административной ответственности привлекли двоих должностных лиц аптечных учреждений в связи с нарушением сроков предоставления информации в систему отслеживания оборота медикаментов.
В целях устранения нарушений в адрес руководства аптечных пунктов также внесены представления.