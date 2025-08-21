Названы популярные у пенсионеров кофейные напитки

По словам генерального директора сети кофеен «ЗДРАСТЕ» Гнела Амиряна, в такой список попали пряный раф с малиной и бабл-ти. Клиенты старше 60 лет также проявляют интерес к новым вкусам, включая авокадо-тосты и дубайский айс-мокко. Амирян добавил, что у этой возрастной группы изменились ценности: пенсионеры стали активно делиться впечатлениями в соцсетях, создают видеообзоры в кофейнях и публикуют их в TikTok и мессенджерах. «Пока зумеры массово уходят на „микропенсии“, пенсионеры освоили их пользовательские сценарии и открыли для себя новую социализацию — в чашке кофе», — заключил собеседник издания.

