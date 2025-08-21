Мошенники создали «официальный сайт Президента Российской Федерации»
Россиян предупредили о создании мошенниками фейкового «официального сайта Президента Российской Федерации». Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на экспертов F6.
Аферисты предлагают потенциальным жертвам зарабатывать от 150 тысяч рублей в неделю.
Страница представляет собой типичный мошеннический ресурс: есть окно для ввода контактных данных, ложные сообщения о выплатах и отзывы, а также цитаты из несуществующего указа главы государства.
Распространение ведется через интернет-рекламу и спам-рассылки.