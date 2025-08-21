Минобрнауки озвучило намерение регулярно проводить встречи с участниками СВО

Министерство науки и высшего образования России с нового учебного года намерено регулярно встречаться с участниками специальной военной операции (СВО) и их семьями для контроля и оценки работы образовательных мер поддержки. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, передает ТАСС. Министр обозначил, что уже действует отдельная квота для этой категории третий год подряд, вскоре начнутся первые выпуски, и ведомство будет оказывать помощь в трудоустройстве выпускников. Встречу инициировал сам Фальков — он хотел получить «из первых рук» отзывы участников СВО и их детей о том, насколько эффективно работают предусмотренные льготы и механизмы поддержки в сфере образования.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА «Новости»