Минобороны: за ночь над российскими регионами сбили 49 беспилотников ВСУ

За ночь над российскими регионами сбили 49 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Минобороны РФ.
По данным ведомства, 21 дрон ликвидировали над территорией Ростовской области, 7 — над территорией Воронежской области, 5 — над Белгородской, 4 — уничтожили в Крыму, по 3 в Брянской и Калужской областях, по 2 в Орловской области и над Черным морем, по одному БПЛА сбили над Курской и Тульской областями.