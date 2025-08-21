Лавров озвучил условие для встречи Путина с Зеленским

По словам Лаврова, Путин готов к встрече с Зеленским, только если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны. Кроме того, министр выразил мнение, что Украина прямо показывает, что она не заинтересована в устойчивом и долговременном урегулировании конфликта.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции с главой МИД Индии озвучил условие для встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Его слова в четверг, 21 августа, передало РИА Новости.

По словам Лаврова, Путин готов к встрече с Зеленским, только если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны.

Кроме того, министр выразил мнение, что Украина прямо показывает, что она не заинтересована в устойчивом и долговременном урегулировании конфликта.

Ранее Зеленский сделал заявление для России.