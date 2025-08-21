Госавтоинспекция начала проверять дороги возле рязанских школ
Главная цель мероприятий — устранить недостатки в состоянии дорожной инфраструктуры до начала занятий. В областном центре более семидесяти школ, и во многих из них есть проблемы с покрытием, разметкой и видимостью дорожных знаков. Инспекторы выносят предписания, составляют административные протоколы и взаимодействуют с владельцами дорог. Также принимаются дополнительные меры, чтобы стимулировать ответственные организации устранять выявленные нарушения.
Госавтоинспекция начала проверять дороги возле рязанских школ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
