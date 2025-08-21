Глава ЦБ РФ сообщил о том, что экономике страны необходима передышка

Российская экономика продолжит демонстрировать рост в текущем и следующем годах, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центрального Банка России Андрей Ганган. Об этом пишет «Российская газета».

По предварительным данным, валовой внутренний продукт (ВВП) страны за первый квартал 2025 года вырос на 1,4%, а за второй квартал — на 1,1%. В целом, прогнозы на 2025 год указывают на рост в пределах 1-2%.

Ганган отметил, что ожидается переход к сбалансированным темпам роста после перегрева экономики в 2023 и 2024 годах, когда темпы роста превышали 4%. Он подчеркнул, что Россия использовала почти все доступные производственные мощности, логистику и инфраструктуру, а также кадровые ресурсы. В настоящее время наблюдается нехватка новых работников.

Глава департамента ЦБ добавил, что для дальнейшего роста российской экономике необходима передышка и новые подходы к повышению производительности труда. В противном случае, по его словам, рост заработных плат будет нивелирован инфляцией, и работающие граждане не получат реальных выгод от экономического прогресса.