Глава ЦБ РФ сообщил о том, что экономике страны необходима передышка

Российская экономика продолжит расти в этом и следующем годах, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган. По предварительным данным, ВВП вырос на 1,4% в I квартале 2025 и на 1,1% во II квартале; прогноз на 2025 год — рост 1-2%. Ганган отметил переход к сбалансированным темпам после перегрева в 2023—2024 гг. (росты свыше 4%), когда были исчерпаны производственные мощности, логистика, инфраструктура и рабочие ресурсы; сейчас ощущается нехватка новых работников. Для дальнейшего роста, по его словам, нужны пауза и новые подходы к повышению производительности труда, иначе рост зарплат будет нивелирован инфляцией и реальные доходы работников не улучшатся.

Российская экономика продолжит демонстрировать рост в текущем и следующем годах, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центрального Банка России Андрей Ганган. Об этом пишет «Российская газета».

По предварительным данным, валовой внутренний продукт (ВВП) страны за первый квартал 2025 года вырос на 1,4%, а за второй квартал — на 1,1%. В целом, прогнозы на 2025 год указывают на рост в пределах 1-2%.

Ганган отметил, что ожидается переход к сбалансированным темпам роста после перегрева экономики в 2023 и 2024 годах, когда темпы роста превышали 4%. Он подчеркнул, что Россия использовала почти все доступные производственные мощности, логистику и инфраструктуру, а также кадровые ресурсы. В настоящее время наблюдается нехватка новых работников.

Глава департамента ЦБ добавил, что для дальнейшего роста российской экономике необходима передышка и новые подходы к повышению производительности труда. В противном случае, по его словам, рост заработных плат будет нивелирован инфляцией, и работающие граждане не получат реальных выгод от экономического прогресса.