Для защиты чести и достоинства российских учителей создадут специальные комиссии
По словам Сергея Кравцова, создание таких комиссий направлено на обеспечение реальной защиты педагогов и урегулирование сложных конфликтов. Разработкой займутся Госдума и Минпросвещения. Кравцов также отметил, что в рамках министерства будет создан совет по обеспечению интересов педагогов, который возглавит он сам. Учителя смогут обращаться в этот совет по любым вопросам, которые их волнуют.
Для защиты чести и достоинства российских учителей создадут специальные комиссии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Минпросвещения Сергея Кравцова.
По его словам, создание таких комиссий направлено на обеспечение реальной защиты педагогов и урегулирование сложных конфликтов. Разработкой займутся Госдума и Минпросвещения.
Кравцов также отметил, что в рамках министерства будет создан совет по обеспечению интересов педагогов, который возглавит он сам. Учителя смогут обращаться в этот совет по любым вопросам, которые их волнуют.