В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
1 192
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 962
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 855
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 039
Для защиты чести и достоинства российских учителей создадут специальные комиссии
Для защиты чести и достоинства российских учителей создадут специальные комиссии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Минпросвещения Сергея Кравцова.

По его словам, создание таких комиссий направлено на обеспечение реальной защиты педагогов и урегулирование сложных конфликтов. Разработкой займутся Госдума и Минпросвещения.

Кравцов также отметил, что в рамках министерства будет создан совет по обеспечению интересов педагогов, который возглавит он сам. Учителя смогут обращаться в этот совет по любым вопросам, которые их волнуют.