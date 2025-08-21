Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 21
18°
Птн, 22
18°
Сбт, 23
16°
ЦБ USD 80.1 -0.25 21/08
ЦБ EUR 93.48 -0.08 21/08
Нал. USD 80.80 / 80.10 21/08 12:55
Нал. EUR 94.17 / 94.97 21/08 12:55
Новости
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 2025 14:33
1 056
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 945
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 836
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 027
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
ЦБ определил признаки мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах
С 1 сентября банки будут обязаны при выдаче наличных через банкоматы проверять, не находится ли человек под воздействием злоумышленников, а также не совершает ли эту операцию аферист. К признакам мошеннических операций отнесли: непривычное время суток; нетипичная сумма или местонахождение банкомата; запрос на выдачу средств несвойственным клиенту способом, например не с карты, а по QR-коду или цифровой (виртуальной) карте; до операции изменилась активность телефонных разговоров, выросло количество СМС-сообщений с новых номеров; снятие денег в течение 24 часов после оформления кредита (займа) или увеличение лимита на выдачу наличных.

ЦБ РФ определил признаки мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах. Об этом 21 августа сообщили на сайте регулятора.

С 1 сентября банки будут обязаны при выдаче наличных через банкоматы проверять, не находится ли человек под воздействием злоумышленников, а также не совершает ли эту операцию аферист.

К признакам мошеннических операций отнесли:

  • непривычное время суток;
  • нетипичная сумма или местонахождение банкомата;
  • запрос на выдачу средств несвойственным клиенту способом, например не с карты, а по QR-коду или цифровой (виртуальной) карте;
  • до операции изменилась активность телефонных разговоров, выросло количество СМС-сообщений с новых номеров;
  • снятие денег в течение 24 часов после оформления кредита (займа) или увеличение лимита на выдачу наличных.

Если операция будет соответствовать хотя бы одному из перечисленных критериев, банк сообщит об этом клиенту и на 48 часов введет временный лимит на выдачу средств в банкомате — до 50 тысяч рублей в сутки. Снять более крупную сумму можно будет в отделении банка.