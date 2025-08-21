ЦБ определил признаки мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах
С 1 сентября банки будут обязаны при выдаче наличных через банкоматы проверять, не находится ли человек под воздействием злоумышленников, а также не совершает ли эту операцию аферист.
С 1 сентября банки будут обязаны при выдаче наличных через банкоматы проверять, не находится ли человек под воздействием злоумышленников, а также не совершает ли эту операцию аферист.
К признакам мошеннических операций отнесли:
- непривычное время суток;
- нетипичная сумма или местонахождение банкомата;
- запрос на выдачу средств несвойственным клиенту способом, например не с карты, а по QR-коду или цифровой (виртуальной) карте;
- до операции изменилась активность телефонных разговоров, выросло количество СМС-сообщений с новых номеров;
- снятие денег в течение 24 часов после оформления кредита (займа) или увеличение лимита на выдачу наличных.
Если операция будет соответствовать хотя бы одному из перечисленных критериев, банк сообщит об этом клиенту и на 48 часов введет временный лимит на выдачу средств в банкомате — до 50 тысяч рублей в сутки. Снять более крупную сумму можно будет в отделении банка.