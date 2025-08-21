Рязань
Больницу, кухню и спортзал УФСИНа в Рязани отремонтируют за восемь миллионов
Больницу, кухню и спортзал УФСИНа на улице Братиславской дом № 3 отремонтируют за восемь миллионов. Соответствующий тендер разметили на сайте госзакупок.

Согласно документам, ремонт здания больницы и кухни включает устройство дренажа, кладку перегородок и монтаж профлиста. Внутренние работы предусматривают кладку кирпичных стен, штукатурку по бетону и окраску стен лакокрасочными составами.

Также планируется закупка светильников и фотореле, установка бетонных бортовых камней. В спортзале проведут ремонт крыши.

При этом для возведения перегородок на втором этаже рекомендуется использовать гипсовые пустотелые плиты толщиной 80 мм. В подвале здания необходимо возвести кирпичные перегородки толщиной не менее 380 мм для предотвращения обрушения перекрытий. Внешние углы проемов рекомендуется обрамлять ПВХ уголками под штукатурку.

Срок выполнения работ — до 14 ноября 2025 года.