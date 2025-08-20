Жительница Карелии познакомилась в кафе с рязанцем и обокрала его

Рязань
Как рассказал рязанец, он познакомился в кафе с женщиной и, когда заведение готовилось к закрытию, пригласил ее в гости. В квартире застолье продолжилось. Мужчина задремал. Когда пробудился, то не нашел смартфон и банковскую карту, с нее потратили восемь тысяч рублей. Полицейские задержали 36-летнюю злоумышленницу. Ранее в Карелии ее судили за кражи. Возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до шести лет тюрьмы. Подозреваемую взяли под стражу.

Жительница Карелии познакомилась в кафе в Рязани с 41-летним мужчиной и обокрала его. Об этом 20 августа сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Как рассказал рязанец, он познакомился в кафе с женщиной и, когда заведение готовилось к закрытию, пригласил ее в гости. В квартире застолье продолжилось. Мужчина задремал. Когда пробудился, то не нашел смартфон и банковскую карту, с нее потратили восемь тысяч рублей.

Полицейские задержали 36-летнюю злоумышленницу. Ранее в Карелии ее судили за кражи.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до шести лет тюрьмы.

Подозреваемую взяли под стражу.