«Зеленый сад» предложил рязанцам семейную ипотеку под 3,5%

«Зеленый сад» предложил рязанцам семейную ипотеку под 3,5%. Об этом сообщила пресс-служба строительной компании.

Семьям с детьми предлагается купить квартиры в жилых комплексах «Окская стрелка» (Рязань) и «Гранд Комфорт» (Жуковский) с ипотечной ставкой 3,5% на весь срок кредитования.

Участвовать в акции могут родители, которые воспитывают ребенка до шести лет (включительно) или ребенка-инвалида до 18 лет — то есть клиенты, которые соответствуют условиям семейной ипотеки.

«Окская стрелка» и «Гранд Комфорт» — жилые комплексы нового формата. В квартирах — высокие потолки, панорамные окна, мастер-спальни, террасы, кладовые.

Оба жилых комплекса строятся на берегу водоемов. Для жильцов доступны все преимущества набережной: пляж или прогулки у воды, спортивные площадки, беговые и велодорожки вдоль берега, скамейки с usb-разъемами.

Во дворах клиентам «Зеленого сада» доступны:

  • система безопасности с тревожными кнопками;
  • школа и детский сад в шаговой доступности;
  • безбарьерная среда;
  • игровые площадки для детей разных возрастов;
  • дизайнерское озеленение, фонтаны с подсветкой, бельчатники и вся социальная инфраструктура.

Узнать подробности акции можно по ссылке: https://www.green-garden.ru/actions/id350/?utm_source=smi_soc_seti_ipoteka3, 520.08.

Организатор акции — ГК «Зеленый сад». Застройщики: ООО «ЗЕЛЕНЫЙ САД — ПРЕМЬЕР», проектная декларация № 50-003773 от 07.08.2025; ООО «ЗЕЛЕНЫЙ САД — РЯБИНОВЫЕ ГРОЗДЬЯ», проектная декларация № 62-000396 от 07.08.2025. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк, генеральная лицензия № 1481 от 11.08.2015. Оценивайте свои финансовые возможности и риски, изучите все условия предоставления кредита (займа). Подробности на сайтах: наш. дом. рф; https://www.green-garden.ru/, по телефонам: +7 (498) 777-77-77 (Жуковский), +7 (4912) 77-77-77 (Рязань).