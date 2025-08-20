«Зеленый сад» предложил рязанцам семейную ипотеку под 3,5%. Об этом сообщила пресс-служба строительной компании.
Семьям с детьми предлагается купить квартиры в жилых комплексах «Окская стрелка» (Рязань) и «Гранд Комфорт» (Жуковский) с ипотечной ставкой 3,5% на весь срок кредитования.
Участвовать в акции могут родители, которые воспитывают ребенка до шести лет (включительно) или ребенка-инвалида до 18 лет — то есть клиенты, которые соответствуют условиям семейной ипотеки.
«Окская стрелка» и «Гранд Комфорт» — жилые комплексы нового формата. В квартирах — высокие потолки, панорамные окна, мастер-спальни, террасы, кладовые.
Оба жилых комплекса строятся на берегу водоемов. Для жильцов доступны все преимущества набережной: пляж или прогулки у воды, спортивные площадки, беговые и велодорожки вдоль берега, скамейки с usb-разъемами.
Во дворах клиентам «Зеленого сада» доступны:
- система безопасности с тревожными кнопками;
- школа и детский сад в шаговой доступности;
- безбарьерная среда;
- игровые площадки для детей разных возрастов;
- дизайнерское озеленение, фонтаны с подсветкой, бельчатники и вся социальная инфраструктура.
Узнать подробности акции можно по ссылке:
Организатор акции — ГК «Зеленый сад». Застройщики: ООО «ЗЕЛЕНЫЙ САД — ПРЕМЬЕР», проектная декларация № 50-003773 от 07.08.2025; ООО «ЗЕЛЕНЫЙ САД — РЯБИНОВЫЕ ГРОЗДЬЯ», проектная декларация № 62-000396