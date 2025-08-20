«Зеленый сад» предложил рязанцам семейную ипотеку под 3,5%

«Зеленый сад» предложил рязанцам семейную ипотеку под 3,5%. Об этом сообщила пресс-служба строительной компании.

Семьям с детьми предлагается купить квартиры в жилых комплексах «Окская стрелка» (Рязань) и «Гранд Комфорт» (Жуковский) с ипотечной ставкой 3,5% на весь срок кредитования.

Участвовать в акции могут родители, которые воспитывают ребенка до шести лет (включительно) или ребенка-инвалида до 18 лет — то есть клиенты, которые соответствуют условиям семейной ипотеки.

«Окская стрелка» и «Гранд Комфорт» — жилые комплексы нового формата. В квартирах — высокие потолки, панорамные окна, мастер-спальни, террасы, кладовые.

Оба жилых комплекса строятся на берегу водоемов. Для жильцов доступны все преимущества набережной: пляж или прогулки у воды, спортивные площадки, беговые и велодорожки вдоль берега, скамейки с usb-разъемами.

Во дворах клиентам «Зеленого сада» доступны:

система безопасности с тревожными кнопками;

школа и детский сад в шаговой доступности;

безбарьерная среда;

игровые площадки для детей разных возрастов;

дизайнерское озеленение, фонтаны с подсветкой, бельчатники и вся социальная инфраструктура.

Узнать подробности акции можно по ссылке: https://www.green-garden.ru/actions/id 350 /?utm_source=smi_soc_seti_ipoteka 3 , 5 20 .08 .