ВС России освободили два населенных пункта в зоне СВО
Российская армия освободила Новогеоргиевку в Днепропетровской области и Сухецкое и Панковку в ДНР. Также российские бойцы поразили причальные сооружения, которые использовались для поставок горючего в интересах ВСУ, и цех сборки БПЛА. В северо-западной части Черного моря силами Черноморского флота уничтожены два малоразмерных быстроходных катера ВСУ.
