Врач рассказала россиянам, как поддержать иммунитет осенью
Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, какие продукты помогут поддержать иммунитет осенью. Об этом она 20 августа сообщила RT.

По словам специалиста, в рацион следует добавлять свежие сезонные овощи и фрукты, а зелень использовать практически в каждый прием пищи.

Также Писарева подчеркнула, что нужно заботиться о микрофлоре кишечника — самого большого иммунного органа. Ему нужны полезные бактерии, которые содержатся в кисломолочных продуктах, квашеной капусте и других ферментированных овощах.

Для того, чтобы организм получал белки, диетолог предложила есть молочные продукты, курицу, нежирные мясные продукты, яйца, бобовые.

Специалист добавила, что осенью следует сократить потребление полуфабрикатов, жаренных и сладких продуктов.