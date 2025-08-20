Врач рассказала россиянам, как поддержать иммунитет осенью
По словам специалиста, в рацион следует добавлять свежие сезонные овощи и фрукты, а зелень использовать практически в каждый прием пищи. Также Писарева подчеркнула, что нужно заботиться о микрофлоре кишечника — самого большого иммунного органа. Ему нужны полезные бактерии, которые содержатся в кисломолочных продуктах, квашеной капусте и других ферментированных овощах. Для того, чтобы организм получал белки, диетолог предложила есть молочные продукты, курицу, нежирные мясные продукты, яйца, бобовые.
Специалист добавила, что осенью следует сократить потребление полуфабрикатов, жаренных и сладких продуктов.