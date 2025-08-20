В Торгово-промышленной палате оценили логистический кризис у Ozon

По словам главы ТПП, проблемы с транспортировкой на складах компании возникли из-за сокращения штата после отказа от аутсорсинга. С августа маркетплейс полностью перешел на собственную систему найма. Однако летом объем заказов был высоким, что вызвало дефицит кадров и привело к сбоям в процессе приемки и отгрузки товаров. Увеличение нагрузки на склады и отсутствие части сотрудников на рабочих местах привели к образованию очередей из фур и задержкам в доставке.

В Торгово-промышленной палате оценили логистический кризис у Ozon. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на президента ТПП Сергея Катырина.

По его словам, проблемы с транспортировкой на складах компании возникли из-за сокращения штата после отказа от аутсорсинга. С августа маркетплейс полностью перешел на собственную систему найма. Однако летом объем заказов был высоким, что вызвало дефицит кадров и привело к сбоям в процессе приемки и отгрузки товаров. Увеличение нагрузки на склады и отсутствие части сотрудников на рабочих местах привели к образованию очередей из фур и задержкам в доставке.

Катырин предположил, что если в ближайшие недели Ozon не решит проблему нехватки персонала и не улучшит складскую инфраструктуру, задержки могут продолжиться, особенно с наступлением осеннего сезона. Это может привести к потерям продаж, дополнительным расходам для продавцов и, возможному оттоку покупателей.

Глава палаты подчеркнул, что в такой ситуации покупателям важно знать свои права. Они могут рассчитывать на возврат денег за недоставленный товар и, при желании, на компенсацию за задержку.

Ранее пресс-служба компании прокомментировала ситуацию с задержками.