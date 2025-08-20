В Спасском районе горел нежилой дом
19 августа в селе Гавриловское Спасского района горел нежилой дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Рязанской области. Сообщение о возгорании поступило в 18:33. К тушению привлекли 10 человек, 3 единицы техники, включая инженерную. Площадь пожара составила 54 м².
Фото: МЧС по Рязанской области