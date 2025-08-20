В Рязани заметили мужчину, лежащего на проезжей части
Инцидент произошел в среду, 20 августа, на проезде Яблочкова. Вокруг мужчины также заметили скопление медиков, на месте работает полиция. «Вероятно, сбили», — отметили очевидцы.
