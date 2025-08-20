Рязань
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
Вчера 14:33
808
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 884
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 783
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 979
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
В Рязани закрасили еще 67 надписей с рекламой наркотиков
В Рязани закрасили еще 67 надписей с рекламой наркотиков. Об этом 20 августа сообщила пресс-служба горадминистрации.

Волонтеры совместно с Управлением по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД провели акцию «Чистые стены».

Они закрасили надписи, содержащие информацию о продаже запрещенных веществ, в Железнодорожном районе Рязани.

Ранее акцию проводили в Советском районе города.