В Рязани закрасили еще 67 надписей с рекламой наркотиков
Волонтеры совместно с Управлением по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД провели акцию «Чистые стены». Они закрасили надписи, содержащие информацию о продаже запрещенных веществ, в Железнодорожном районе Рязани. Ранее акцию проводили в Советском районе города.
