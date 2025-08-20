В Рязани появилась новая платная парковка
Ее обустроили на улице Некрасова около гимназии № 2. Отмечается, что площадку расчистили от строительного мусора, уложили новый асфальт. Установили пешеходное ограждение, дорожные знаки, нанесли разметку.
До конца лета будут тестироваться сервисы по оплате, а с 1 сентября начнется фиксация нарушений в случае неоплаты времени пользования данной парковкой.