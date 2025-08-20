В Рязани отключили свет на девяти улицах из-за аварии
В Рязани отключили свет на девяти улицах из-за аварии. Об этом РЗН. Инфо рассказали в городских электросетях.
Электричества нет по следующим улицам:
- Новая;
- Радиозаводская;
- Электрозаводская;
- Попова;
- 8 Марта;
- Касимовское шоссе;
- Гражданская;
- Совхозная;
- 1-й Совхозный проезд.
Ведутся ремонтные работы. Восстановление планируется в течение трех часов с момента отключения.