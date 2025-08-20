В Рязани на улице Введенской столкнулись две легковушки
Авария произошла в среду, 20 августа, недалеко от пересечения с улицей Радищева. Дорогу не поделили Chevrolet Lacetti и Hyundai Solaris. По данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке серьезно затруднено.
В Рязани на улице Введенской столкнулись две легковушки. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщил очевидец.
Авария произошла в среду, 20 августа, недалеко от пересечения с улицей Радищева. Дорогу не поделили Chevrolet Lacetti и Hyundai Solaris.
По данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке серьезно затруднено.