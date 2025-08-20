В России разработают алгоритм для выявления ИИ в киберпреступлениях
Над созданием будут работать Минцифры, МВД и Роскомнадзор, предполагаемый срок завершения — первый квартал 2028 года. Кроме того, планируется создание единого реестра адресов официальных сайтов популярных интернет-магазинов. Это позволит более эффективно бороться с так называемыми электронными двойниками, которые киберпреступники используют для кражи личной информации.
В России разработают алгоритм для выявления использования искусственного интеллекта в киберпреступлениях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.
