В России предложили запретить рекламу фастфуда с участием детей

Общественники из движения «Сорок сороков» обратились в Госдуму с инициативой запретить на законодательном уровне рекламу фастфуда, майонеза, колбасы и других продуктов, способствующих набору лишнего веса, с участием детей. В обращении подчеркивается, что запрет не только защитит здоровье детей, но и поможет в борьбе с растущей проблемой детского ожирения. По их словам, дети, особенно до 13 лет, не всегда способны отличить рекламу от объективной информации. Исследования показывают, что реклама нездоровой пищи формирует у них предпочтения и приводит к повышенному потреблению калорийных, жирных и сладких продуктов.

В России предложили запретить на законодательном уровне рекламу фастфуда, майонеза, колбасы и других продуктов, способствующих набору лишнего веса, с участием детей. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на общественников из движения «Сорок сороков».

В обращении подчеркивается, что запрет не только защитит здоровье детей, но и поможет в борьбе с растущей проблемой детского ожирения.

По их словам, дети, особенно до 13 лет, не всегда способны отличить рекламу от объективной информации. Исследования показывают, что реклама нездоровой пищи формирует у них предпочтения и приводит к повышенному потреблению калорийных, жирных и сладких продуктов.

Движение «Сорок сороков» призывает к введению строгих регуляций, включая штрафы за нарушения, чтобы приоритет был отдан благополучию детей, а не коммерческим интересам. Общественники считают, что такой запрет — это не цензура, а разумная мера для защиты будущего поколения.