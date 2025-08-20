В России предложили увеличить штрафы за махинации с бюджетными инвестициями

Действующие штрафы за злоупотребления при бюджетных инвестициях малы, поэтому компании не опасаются нарушать условия получения господдержки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Сергея Миронова. Он призвал российские власти рассмотреть возможность резкого увеличения штрафов, предложив повысить их в 100 раз. Миронов отметил, что текущие санкции, согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП РФ), составляют максимум 12% от суммы предоставленных бюджетных средств для юридических лиц, а для должностных лиц — не более 30 тысяч рублей. По его мнению, такие штрафы являются «смешными» на фоне окладов, которые получают «эффективные» менеджеры.

Действующие штрафы за злоупотребления при бюджетных инвестициях малы, поэтому компании не опасаются нарушать условия получения господдержки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Сергея Миронова.

Он призвал российские власти рассмотреть возможность резкого увеличения штрафов, предложив повысить их в 100 раз.

Миронов отметил, что текущие санкции, согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП РФ), составляют максимум 12% от суммы предоставленных бюджетных средств для юридических лиц, а для должностных лиц — не более 30 тысяч рублей.

По его мнению, такие штрафы являются «смешными» на фоне окладов, которые получают «эффективные» менеджеры.

Парламентарий считает, что ужесточение наказаний поможет предотвратить злоупотребления и повысить ответственность компаний за использование государственных средств.