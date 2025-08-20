Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 20
20°
Чтв, 21
19°
Птн, 22
14°
ЦБ USD 80.1 -0.25 21/08
ЦБ EUR 93.48 -0.08 21/08
Нал. USD 80.57 / 80.40 20/08 17:55
Нал. EUR 94.10 / 94.50 20/08 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
Вчера 14:33
777
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 873
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 768
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 967
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В России предложили увеличить штрафы за махинации с бюджетными инвестициями
Действующие штрафы за злоупотребления при бюджетных инвестициях малы, поэтому компании не опасаются нарушать условия получения господдержки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Сергея Миронова. Он призвал российские власти рассмотреть возможность резкого увеличения штрафов, предложив повысить их в 100 раз. Миронов отметил, что текущие санкции, согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП РФ), составляют максимум 12% от суммы предоставленных бюджетных средств для юридических лиц, а для должностных лиц — не более 30 тысяч рублей. По его мнению, такие штрафы являются «смешными» на фоне окладов, которые получают «эффективные» менеджеры.

Действующие штрафы за злоупотребления при бюджетных инвестициях малы, поэтому компании не опасаются нарушать условия получения господдержки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Сергея Миронова.

Он призвал российские власти рассмотреть возможность резкого увеличения штрафов, предложив повысить их в 100 раз.

Миронов отметил, что текущие санкции, согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП РФ), составляют максимум 12% от суммы предоставленных бюджетных средств для юридических лиц, а для должностных лиц — не более 30 тысяч рублей.

По его мнению, такие штрафы являются «смешными» на фоне окладов, которые получают «эффективные» менеджеры.

Парламентарий считает, что ужесточение наказаний поможет предотвратить злоупотребления и повысить ответственность компаний за использование государственных средств.