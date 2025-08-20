В России предложили расширить возможности использования маткапитала

В России предложили расширить возможности использования материнского капитала, разрешив направлять средства на развитие личного подсобного хозяйства российских семей. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на депутата Леонида Слуцкого. Он отметил, что инвестиции в подсобное хозяйство могут стать важным шагом к обеспечению финансового благополучия семей. Депутат также указал на существующие ограничения в использовании материнского капитала, который в настоящее время можно потратить только на улучшение жилищных условий, образование детей и другие заранее определенные цели.

Он отметил, что инвестиции в подсобное хозяйство могут стать важным шагом к обеспечению финансового благополучия семей. «Средства материнского капитала, направленные на развитие подсобного хозяйства, могут действительно помочь создать хороший задел для благополучия всей семьи. Ведь им важно не только стартовать, но и иметь возможность расширяться, выходить на рынок, быть уверенными в завтрашнем дне», — подчеркнул он.

Депутат также указал на существующие ограничения в использовании материнского капитала, который в настоящее время можно потратить только на улучшение жилищных условий, образование детей и другие заранее определенные цели. Он призвал к пересмотру этих ограничений, чтобы поддержать сельские семьи и способствовать развитию аграрного сектора.