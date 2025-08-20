Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 20
20°
Чтв, 21
19°
Птн, 22
14°
ЦБ USD 80.1 -0.25 21/08
ЦБ EUR 93.48 -0.08 21/08
Нал. USD 80.57 / 80.40 20/08 17:55
Нал. EUR 94.10 / 94.50 20/08 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
Вчера 14:33
777
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 873
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 768
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 967
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В России предложили расширить возможности использования маткапитала
В России предложили расширить возможности использования материнского капитала, разрешив направлять средства на развитие личного подсобного хозяйства российских семей. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на депутата Леонида Слуцкого. Он отметил, что инвестиции в подсобное хозяйство могут стать важным шагом к обеспечению финансового благополучия семей. Депутат также указал на существующие ограничения в использовании материнского капитала, который в настоящее время можно потратить только на улучшение жилищных условий, образование детей и другие заранее определенные цели.

В России предложили расширить возможности использования материнского капитала, разрешив направлять средства на развитие личного подсобного хозяйства российских семей. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на депутата Леонида Слуцкого.

Он отметил, что инвестиции в подсобное хозяйство могут стать важным шагом к обеспечению финансового благополучия семей. «Средства материнского капитала, направленные на развитие подсобного хозяйства, могут действительно помочь создать хороший задел для благополучия всей семьи. Ведь им важно не только стартовать, но и иметь возможность расширяться, выходить на рынок, быть уверенными в завтрашнем дне», — подчеркнул он.

Депутат также указал на существующие ограничения в использовании материнского капитала, который в настоящее время можно потратить только на улучшение жилищных условий, образование детей и другие заранее определенные цели. Он призвал к пересмотру этих ограничений, чтобы поддержать сельские семьи и способствовать развитию аграрного сектора.