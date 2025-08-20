В России предложили платить премии к отпуску
С инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Он предложил выплачивать к отпускам еще один оклад, чтобы у россиян были деньги на отдых. Дополнительные выплаты, по его словам, смогут получить те сотрудники, которые трудились в компании более пяти лет.
В России предложили платить премии к отпуску. Об этом сообщает Shot.
С инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Он предложил выплачивать к отпускам еще один оклад, чтобы у россиян были деньги на отдых.
Дополнительные выплаты, по его словам, смогут получить те сотрудники, которые трудились в компании более пяти лет.