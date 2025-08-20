В Хакасии мужчина убил сожительницу и напал на ее детей

В Хакасии мужчина убил сожительницу и напал на ее детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, 31-летний мужчина увидел на улице 37-летнюю возлюбленную с незнакомцем. Дома между парой произошел скандал. В какой-то момент мужчина схватил нож и напал на сожительницу. От криков женщины проснулись ее дети — 7-летняя дочь и 9-летний сын. Они попытались остановить мужчину, но попали под удар.

Женщина от полученных травм скончалась на месте. Девочку доставили в больницу с множественными ножевыми ранениями — у нее был полностью отрезан указательный палец.

Убийца задержан.