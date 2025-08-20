В Госдуме предложили выплачивать премии работникам со стажем от 5 лет
Депутаты Госдумы предложили новый законопроект, который обязывает работодателей выплачивать премии сотрудникам, проработавшим в компании более пяти лет. Согласно предложению, размер премии должен составлять средний месячный заработок работника. В пояснительной записке авторы отмечают, что в действующем Трудовом кодексе премирование является правом работодателя, а не его обязанностью, и регулируется внутренними локальными актами. Инициаторы законопроекта уверены, что его принятие поможет удержать ценные кадры, что, в свою очередь, может снизить уровень безработицы и улучшить систему поощрения сотрудников, долго и добросовестно выполняющих свои трудовые обязанности.
