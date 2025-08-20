Рязань
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
Вчера 14:33
731
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 860
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 757
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 960
В Госдуме предложили ввести в школьную программу песню Кадышевой «Веночек»
По словам депутата Михаила Романова, хит могут добавить на уроки музыки. «Думаю, что при желании педагогического коллектива школы это возможно сделать уже сейчас. Патриотические песни и песни военных лет должны быть в обязательной школьной программе, чтобы дети знали культурное наследие своей страны», — заявил парламентарий.

