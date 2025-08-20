В Госдуме предложили ввести в школьную программу песню Кадышевой «Веночек»
По словам депутата Михаила Романова, хит могут добавить на уроки музыки. «Думаю, что при желании педагогического коллектива школы это возможно сделать уже сейчас. Патриотические песни и песни военных лет должны быть в обязательной школьной программе, чтобы дети знали культурное наследие своей страны», — заявил парламентарий.
