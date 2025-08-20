В Госдуме предложили приравнять коррупцию к государственной измене

Коррупцию следует приравнять к государственной измене, особенно когда это вредит обороноспособности страны. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на депутата Сергея Миронова. Он заявил, что процесс по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Курской области должен быть ярким и показательным. Миронов выразил уверенность, что коррупция в оборонной сфере затрагивает не только Курскую область, и призвал правоохранительные органы к активным действиям. Он также отметил необходимость внесения изменений в Уголовный кодекс для более эффективной борьбы с коррупцией, включая признание этого преступления тяжким и введение ответственности за незаконное обогащение чиновников.

Коррупцию следует приравнять к государственной измене, особенно когда это вредит обороноспособности страны. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на депутата Сергея Миронова.

Он заявил, что процесс по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Курской области должен быть ярким и показательным.

Миронов выразил уверенность, что коррупция в оборонной сфере затрагивает не только Курскую область, и призвал правоохранительные органы к активным действиям.

Парламентарий предложил приравнять коррупцию к государственной измене, особенно в случаях, когда она наносит ущерб обороноспособности страны. Он также отметил необходимость внесения изменений в Уголовный кодекс для более эффективной борьбы с коррупцией, включая признание этого преступления тяжким и введение ответственности за незаконное обогащение чиновников.

Миронов подчеркнул, что чиновники должны научиться жить и работать по-новому в условиях современных вызовов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru