В Александро-Невском районе мужчина украл бензотриммер у соседки
В Александро-Невском районе мужчина украл бензотриммер у соседки. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
Инцидент произошел в поселке Каширин. По данным полиции, 47-летний мужчина попросил у соседки бензотриммер. Женщина одолжила ему технику под предлогом того, что он ее починит. Однако местный житель продал его приятелю и заявил соседке, что не помнит о том, что она давала ему бензотриммер.
Отмечается, что мужчина выручил с продажи техники 600 рублей. Деньги рязанец потратил на алкоголь.
Возбуждено уголовное дело.