Убившего родственника рязанца заключили под стражу
Известно, что 15 августа 2025 года между пьяными 60-летним подозреваемым и 68-летним потерпевшим случился конфликт, в ходе которого фигурант несколько раз ударил оппонента по голове и тот скончался. Убийца покинул место происшествия, но его нашли и задержали. В отношении мужчины, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
