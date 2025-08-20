У рязанки изъяли участок, который не использовался более трех лет по назначению

В 2024 году специалисты установили, что земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 5,1 га в Клепиковском районе не использовался собственницей более трех лет по назначению. Ее привлекли к административной ответственности и обязали устранить нарушения. Однако этого не сделали. Материалы дела направляли в региональное минимущество, а позже в Клепиковский районный суд. В июле 2025 года иск удовлетворили. Земельный участок сельхозназначения продадут на публичных торгах.