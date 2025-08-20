У актрисы из сериала «Воронины» нашли онкологическое заболевание
По данным издания, 76-летняя Фроловцева обратилась в больницу из-за болей в груди. Врачи обнаружили у артистки злокачественную опухоль. Затем ей экстренно удалили новообразование.
У актрисы из сериала «Воронины» Анны Фроловцевой нашли онкологическое заболевание. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Анна Фроловцева наиболее известна по роли Галины Ивановны в сериале «Воронины».