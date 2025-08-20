Рязань
ТАСС: потери ВСУ в Курской области стали самыми масштабными за три года СВО
Потери ВСУ в Курской области стали самыми масштабными за три года спецоперации. Об этом 20 августа сообщило ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Наибольшие потери противник понес в ходе провального „контрнаступа“ на Запорожье и „курской авантюры“», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что хакеры взломали базы данных генштаба ВСУ, и, согласно полученной информации, потери Украины оцениваются в более чем 1,7 млн человек убитых, тяжелораненых и пропавших без вести.