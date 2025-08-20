Стало известно, куда отправится рязанский автопоезд «Здоровье» 21 августа
Социальный автопоезд «Забота и здоровье» приедет 21 августа в село Салтыки Ряжского округа. Об этом сообщили в группе «Рязанская область» в соцсетях. В передвижной клинике жители смогут пройти диагностические обследования и получить консультации врачей разных специальностей. В составе автопоезда также будут специалисты Многофункционального семейного центра, которые проведут юридические консультации и расскажут о федеральных и региональных мерах поддержки.
Фото: Рязанский медицинский сайт