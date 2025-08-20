Рязанец получил двойной штраф за ненадлежащее состояние своего участка

В ноябре 2024 года в Рязанском районе прошла проверка земельного участка, принадлежащего Халяпину А. В. Об этом пишет Россельхознадзор по области. Проверка показала, что участок не используется по назначению и заброшен. В декабре Халяпина оштрафовали на 35 тысяч рублей за нарушение земельного законодательства и выдали предписание исправить ситуацию до 1 июня 2025 года. Однако, когда инспекторы снова проверили участок, оказалось, что никаких действий не предприняли. В результате хозяина вновь привлекли к ответственности и в августе 2025 года мировой суд назначил ему новый штраф в размере 10 тысяч рублей.

В ноябре 2024 года в Рязанском районе прошла проверка земельного участка, принадлежащего Халяпину А. В. Об этом пишет Россельхознадзор по области.

Проверка показала, что участок не используется по назначению и заброшен. В декабре Халяпина оштрафовали на 35 тысяч рублей за нарушение земельного законодательства и выдали предписание исправить ситуацию до 1 июня 2025 года.

Однако, когда инспекторы снова проверили участок, оказалось, что никаких действий не предприняли. В результате хозяина вновь привлекли к ответственности и в августе 2025 года мировой суд назначил ему новый штраф в размере 10 тысяч рублей.