Рязанцы снова пожаловались на слив нечистот на дорогу
По словам рязанцев, на дорогу возле поворота с Восточной окружной сливают нечистоты. «Все это попадает прямо на проезжую часть, после чего разносится машинами и во все стороны. Вонь стоит просто невыносимая», — отметили местные жители. О сливе нечистот на том же участке сообщали 15 августа.
Рязанцы снова пожаловались на слив нечистот на дорогу. Фото в редакцию РЗН. инфо прислали читатели.
