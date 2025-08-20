Рязанцам рассказали о главных причинах поломки кондиционера в авто

Рязанцам рассказали о главных причинах поломки кондиционера в авто. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на эксперта Барно Турсунову.

По ее словам, неисправности, из-за которых кондиционер не включается, могут быть как механическими, так и электрическими.

Одна из них — поломка датчиков давления или температуры.

Проблемы могут возникнуть и с магистралями кондиционера. Трубки повреждаются из-за попадания грязи и посторонних частиц из компрессора, а также при механических деформациях.

Если кондиционер не включается сразу после запуска, возможна неисправность компрессора. Заклинивание вала из-за внутренних повреждений или нехватки масла приводит к срабатыванию защиты системы и может обернуться полной остановкой работы кондиционера.