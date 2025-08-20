Рязанца осудили за грабеж в компьютерном клубе
Отмечается, что в октябре 2024 года осужденный похитил в компьютерном клубе телефон стоимостью более девяти тысяч рублей, ударил потерпевшего и скрылся. Железнодорожный районный суд Рязани признал мужчину виновным в грабеже (пункт «г» части 2 статьи 161 УК РФ) и приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
