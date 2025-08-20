Россияне смогут получать код для входа на «Госуслуги» в мессенджере Max

Этот метод авторизации назвали таким же надежным, как и существующие способы, но выделили дополнительные преимущества. Одно из них — повышенная защита от мошенников. Перед тем как получить код, чат-бот задает вопросы, которые помогают выявить подозрительные действия. Если ответы вызывают сомнения, бот не выдает код и предупреждает о возможной опасности. Отмечается, что метод является лишь дополнительным фактором защиты. Для смены пароля и восстановления доступа по-прежнему требуется использование СМС.

