Россиянам рассказали, какие виды работ запрещены для несовершеннолетних

Несовершеннолетних россиян запрещается привлекать к работам с вредными условиями труда. Об этом сообщает ОТР со ссылкой на директора департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александра Южалина. Эксперт отметил, что помимо вредных и опасных работ, подросткам запрещено выполнять обязанности, которые могут негативно сказаться на их нравственном развитии. К таким видам деятельности относятся работа в игорном бизнесе, ночных клубах, а также производство и торговля алкоголем, табачными изделиями и материалами с эротическим содержанием. «Там работник, не достигший 18 лет, не может работать, даже с согласия родителей или опекунов», — подчеркнул Южалин.

Фото: Шедеврум