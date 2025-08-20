Россиянам пообещали, что повышения цен на ЖКХ осенью не будет

Депутаты Госдумы предложили снизить плату за содержание жилых помещений на 1% за каждый день просрочки по заявкам в системе ГИС ЖКХ. Об этом пишет РИА Новости.
Однако, как сообщает НСН, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева считает это предложение непонятным. Она напомнила, что управляющие компании уже обязаны выполнять свои обязательства в срок, а в случае недобросовестного выполнения работ собственники могут требовать перерасчет.
«Речь идет именно о тех видах услуг, которые зафиксированы. Более того, я с коллегами по комитету внесла законопроект, в соответствии с которым Минстрой должен предложить регламент подписания этих актов. Мы хотим упростить эту процедуру. А тут ребята перед выборами стараются что-нибудь придумать, хотя все и так действует», — сказала Разворотнева.
Также она подчеркнула, что осенью не стоит ожидать роста цен на ЖКХ, так как повышение происходит в июне, а тарифы устанавливаются на общих собраниях собственников.
Глава комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская добавила, что подобные инициативы могут привести к мошенничеству.
«Здесь необязательно принимать закон, потому что это можно сделать на уровне постановления правительства России и внести поправки. Такая инициатива может стать стимулом для управляющих компаний, но не только для ремонта, а для обхода правил, у нас голь на выдумку хитра, как говорят в таких случаях», — уточнила депутат.