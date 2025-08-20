РБК: американские компании рассматривают возможность возвращения на российский рынок
Компании внимательно следят за ситуацией и оценивают условия для потенциального возвращения. Гглавным условием для возвращения американского бизнеса является подписание мирного соглашения по Украине и последующее снятие санкций.
Американские компании рассматривают возможность возвращения на российский рынок. Об этом пишет РБК со ссылкой на президента Американской торговой палаты Роберта Эйджи.
Он пояснил, что главным условием для возвращения американского бизнеса является подписание мирного соглашения по Украине и последующее снятие санкций.