Минпросвещения добавило книги об СВО в рекомендации для внеклассного чтения для школьников. Об этом сообщает РБК.

Минпросвещения составило перечень патриотических произведений, рекомендованных для внеклассного чтения. Книги для начальной школы разделили по категориям: «О родной земле», «Великая Отечественная война. Историческая память и традиции», «О великих людях России». В перечне для средней школы добавлены разделы «Полководцы Святой Руси», «На страже русской земли» и «Zа наших».

В 10-11-х классах в рамках внеклассного чтения останется четыре раздела: «На страже русской земли», «Великая Отечественная война. Историческая память и традиции», «О великих людях России» и «Zа наших».

Среди произведений для прочтения есть книга помощника президента России Мединского «Война. Мифы СССР. 1939-1945», Олега Роя «Сыны Победы», книга Федора Конюхова «Как адмирал Ушаков Черное море русским сделал» и другие работы российских писателей.