Лавров: РФ согласна, чтобы гарантии безопасности Украины разрабатывали четыре страны
Россия согласна с тем, чтобы гарантии безопасности Украины обеспечивались на равной основе с участием таких стран как Китай, США, Великобритания, Франция. Об этом сообщает глава МИД РФ Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости. «Москва согласна с тем, что гарантии безопасности Украины должна была бы обеспечивать и сама Россия. Но всерьез обсуждать гарантии безопасности без России — путь в никуда», — подчеркнул Лавров.
