Китай назвали гарантом безопасности для Украины и России

Китай мог бы стать надежным гарантом безопасности для Украины и России. Об этом пишет НСН со ссылкой на Сергея Санакоева, президента Российско-Китайского аналитического центра. Он отметил, что китайские инициативы по урегулированию конфликта в Украине с самого начала были разумными и учитывали причины кризиса. Глава МИД РФ Сергей Лавров также подтвердил, что Россия не собирается завышать свои интересы в вопросах безопасности Украины, но будет твердо их отстаивать. Он добавил, что гарантии безопасности для Украины должны обеспечиваться на равных условиях с участием Китая, США, Франции и Великобритании — постоянных членов Совета безопасности ООН.

Санакоев подчеркнул, что участие Китая в этом процессе было бы очень полезным. Он отметил, что если стороны достигнут соглашения, то Китай сможет гарантировать его выполнение, так как все страны подпишут договор. Это вернет ситуацию в русло нормального юридического урегулирования, где ответственные ядерные державы смогут обсудить вопросы безопасности для Украины, России и всего мира.