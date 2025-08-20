ФСБ задержала 16-летнего рязанца за подготовку теракта
Отмечается, что 16-летний подросток являлся приверженцем нацистской идеологии. Злоумышленник на территории одного из районов Рязанской области собирался поджечь здание с использованием изготовленных им зажигательных устройств. Сотрудники УФСБ по Рязанской области пресекли противоправную деятельность. Подростка задержали и заключили под стражу. Региональный следком возбудил уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта). Злоумышленнику грозит срок до десяти лет тюрьмы.
16-летний рязанец задержан за подготовку теракта. Об этом 20 августа сообщила пресс-служба регионального УФСБ.
Отмечается, что 16-летний подросток являлся приверженцем нацистской идеологии. Злоумышленник на территории одного из районов Рязанской области собирался поджечь здание с использованием изготовленных им зажигательных устройств.
Сотрудники УФСБ по Рязанской области пресекли противоправную деятельность. Подростка задержали и заключили под стражу.
Региональный следком возбудил уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта). Злоумышленнику грозит срок до десяти лет тюрьмы.