Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 20
20°
Чтв, 21
19°
Птн, 22
14°
ЦБ USD 80.1 -0.25 21/08
ЦБ EUR 93.48 -0.08 21/08
Нал. USD 80.57 / 80.40 20/08 17:55
Нал. EUR 94.10 / 94.50 20/08 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
Вчера 14:33
777
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 873
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 768
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 967
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Десятки домов в Рязани останутся без холодной воды 21 августа
С 09:30 до 17:00 21 августа холодную воду отключат по адресам: улица Большая, дома №№ 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 88 (АЗС); улица Полевая (Шереметьево-Песочня), дома №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 корпус 2, 28, 29, 30; улица Старое Село, дома №№ (МБУДО ДШИ № 7), 5, 6а, 8, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 59 корпус 1, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77 корпус 1, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87; Касимовское шоссе, дом № 46а (Автотехцентр). Причина — ремонт водопровода.

Десятки домов в Рязани останутся без холодной воды 21 августа. Об этом сообщает МП «Водоканал города Рязани».

С 09:30 до 17:00 21 августа холодную воду отключат по адресам:

  • улица Большая, дома №№ 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 88 (АЗС);
  • улица Полевая (Шереметьево-Песочня), дома №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 корпус 2, 28, 29, 30;
  • улица Старое Село, дома №№ (МБУДО ДШИ № 7), 5, 6а, 8, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 59 корпус 1, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77 корпус 1, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87;
  • Касимовское шоссе, дом № 46а (Автотехцентр).

Причина — ремонт водопровода.