Десятки домов в Рязани останутся без холодной воды 21 августа
Десятки домов в Рязани останутся без холодной воды 21 августа. Об этом сообщает МП «Водоканал города Рязани».
С 09:30 до 17:00 21 августа холодную воду отключат по адресам:
- улица Большая, дома №№ 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 88 (АЗС);
- улица Полевая (Шереметьево-Песочня), дома №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 корпус 2, 28, 29, 30;
- улица Старое Село, дома №№ (МБУДО ДШИ № 7), 5, 6а, 8, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 59 корпус 1, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77 корпус 1, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87;
- Касимовское шоссе, дом № 46а (Автотехцентр).
Причина — ремонт водопровода.